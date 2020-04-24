Крупнейшую климатическую экспедицию в Арктику прервут из-за коронавируса

Исследователи из 17 стран, в том числе России, Германии, США, Великобритании, Франции и Китая, отправившиеся в экспедицию в Арктику для изучения процессов изменения климата, вынуждены прервать ее на три недели, сообщает агентство Associated Press.

По словам руководителя экспедиции, Маркуса Рекса из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, существовала вероятность, что в связи с пандемией экспедиция будет прервана из-за ограничений на поездки, тогда как на базе требовалось сменить состав команды и пополнить припасы, передает «Интерфакс».

Ранее два самолета забрали семерых ученых, которые завершили свою работу, однако доставить новых исследователей, продовольствие и другие необходимые предметы они не смогли.

«В то же время из-за ограничений, действующих в связи с пандемией, пополнение припасов и смена экипажа через Россию или Норвегию невозможны. Однако, как ожидается, на следующей неделе немецкий научно-исследовательский ледокол Polarstern встретится с двумя немецкими судами, которые доставят новый экипаж и припасы», – отметил Рекс.

Новая команда ученых должна будет 14 дней провести на карантине в немецком городе Бремерхавен, чтобы удостовериться в том, что никто из них не заражен коронавирусом.

Эксперт выразил надежду, что ледокол продолжит исследования и завершит экспедицию к октябрю этого года.

Напомним, ВМФ России анонсировал масштабные исследования Антарктиды во время кругосветной океанографической экспедиции, посвященной 200-летию открытия этого самого неизученного континента.