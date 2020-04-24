В правительстве Москвы заявили об усталости горожан от самоизоляции

Жители Москвы устали от режима самоизоляции, они начали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Москвичи устали и стали действительно менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции», – сказала Ракова в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

По ее словам, необходимо не только оставаться дома, но и прислушиваться «ко всем сигналам, которые отправляет организм».

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что население всей России устало от ограничений по коронавирусу, и следует оценить возможность их ослабления.

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