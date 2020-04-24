Российский посол призвал США защищать историческую правду о Второй мировой войне

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американскую сторону общими усилиями защищать историческую правду о Второй мировой войне и противостоять попыткам искажения фактов той поры.

«Бережно хранить память о бессмертном подвиге величайшего поколения победителей – наш общий долг. Мы должны совместными усилиями защищать честь ветеранов, историческую правду и бороться с участившимися попытками исказить факты о событиях тех лет», – передает ТАСС приветственные слова Антонова по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.

Глава российской дипмиссии напомнил, что «в то судьбоносное для всего человечества время СССР и США плечом к плечу сражались против агрессоров».

«В память об этом в разных уголках Соединенных Штатов проходят трогательные церемонии с участием российских дипломатов и соотечественников: на могилах советских летчиков в Анкоридже и краснофлотца в Сиэтле, у памятника союзным летчикам в Фэрбенксе, в День проекта «Зебра» 11 января в Элизабет-Сити, у Национального мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне в День памяти и скорби и в День Неизвестного солдата, – подчеркнул Антонов. – Ежегодно 25 апреля – в день исторической встречи союзников на Эльбе в 1945 году – на Арлингтонском кладбище дипломаты из посольств государств – участников СНГ, представители администрации США, советские и американские ветераны возлагают венки к мемориальной табличке «Дух Эльбы».

Посол отметил, как важно чтить память союзников – американцев, британцев, французов, а также рассказал о том, что в 2020 году в США будет увековечена память Героя Советского Союза французского летчика Марселя Альбера, воевавшего в авиаполку «Нормандия-Неман».

«После войны он переехал в Америку. В городе Чипли (штат Флорида), где Альбер похоронен, установим бронзовый бюст работы российского скульптора Михаила Сердюкова. Поддержку проекту оказывает посольство Франции и российские соотечественники», – подытожил Антонов.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что США пытаются переписать историю Второй мировой войны в свою пользу.

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