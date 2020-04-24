Путин предложил продавать автомобили дистанционно

Президент России Владимир Путин попросил правительство подготовить документы, разрешающие дистанционную продажу автомобилей.

Глава государства подчеркнул, что многие компании сейчас активно ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса, в первую очередь речь идет об использовании современных электронных сервисов.

«Нужно не мешать, а, наоборот, быстрее снимать административные барьеры для применения таких новаций, в том числе на автомобильном рынке. Прошу правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей», – заявил Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, сообщает РИА «Новости».

В ходе совещания Путин также заявил о поддержке для автопрома.

«У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома, многие коллеги, которые работали тогда, помнят эти 2008-2009 годы, в том числе на фоне глобального кризиса, с которым в то время столкнулся весь мир. Тогда своевременные адресные решения позволили производителям пройти сложный период», – заявил президент.

Кроме того, Путин призвал обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли России и поручил правительству подумать над вопросом о переносе срока уплаты утилизационного сбора автоконцернами.

Также президент предложил выделить еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи. «Направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысив оперативность и доступность медпомощи, в том числе для жителей малых городов и сел», – сказал глава государства.

Помимо этого Путин запретил госорганам и госкомпаниям приобретать иностранные лимузины. «Прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», – сказал он.

Одновременно глава государства отметил, что нынешняя ситуация в экономике из-за коронавируса сложнее, чем в 2008-2009 годах в период мирового финансового кризиса.

«В 2008-2009 годах занимались выходом из кризиса, я помню прекрасно все наши дискуссии, помню те меры, которые мы тогда отработали. По сути, набор предложений, который вы сейчас сформулировали, он, если честно, мало чем отличается от того периода. Хотя сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах», – сказал президент.