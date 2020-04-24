Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины

Президент Владимир Путин запретил госорганам и госкомпаниям приобретать иностранные лимузины.

«При этом, конечно же, прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, сообщает РИА «Новости».

Ранее в ходе совещания Путин заявил о поддержке для автопрома и попросил правительство подготовить документы, разрешающие дистанционную продажу автомобилей.