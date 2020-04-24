Газпром оценил влияние цен на энергоносители на снижение добычи сланцевого газа в США

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24 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 10:37  |  vz.ru
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Авиапассажирам наденут маски и устроят медосмотр

COVID-19 изменит привычные полетыФото: Marcus Brandt/DPA/ТАСС
Авиапутешественникам стоит готовиться к новым правилам полета. Как в свое время после серии терактов были введены ограничения по проносу жидкости в самолет и новые меры досмотра и контроля, так теперь и COVID-19 изменит привычные нам полеты. Летать отныне, возможно, придется в масках, а перед рейсом проходить тест на вирус. И за это все придется платить. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

Пропуска на передвижение по городу могут оказаться и поддельнымиФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Эксперты по информационной безопасности и криминалисты серьезно обеспокоены – в России на фоне пандемии COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Цифры поражают: 70% всех сайтов российского сегмента Всемирной паутины, посвященных коронавирусу, созданы преступниками. Кто и каким образом обманывает людей в интернете во время самоизоляции – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Германия начала «Нюрнбергский процесс» над Сирией

Похоже, Берлин готовит целую серию процессов против «преступного режима» АсадаФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Немецкий суд запустил процесс, который западная пресса уже успела сравнить сразу и с Нюрнбергским, и с Гаагским трибуналом. Впрочем, на скамье подсудимых – явно человек не того уровня. Если в Гааге и Нюрнберге судили вождей государства, то за все «преступления режима Асада» предстоит отвечать одному-единственному полковнику сирийской тайной полиции. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...

Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

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              Газпром оценил влияние цен на энергоносители на снижение добычи сланцевого газа в США

              24 апреля 2020, 09:21

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Газпром в ближайшее время ждет снижения добычи сланцевого газа в США при сохранении низких цен на газ в стране и снижении стоимости нефти, заявил зампред правления компании Олег Аксютин.

              Он отметил, что Газпром ведет постоянный мониторинг перспектив развития добычи сланцевого газа в различных регионах мира. И в ходе данной работы была выявлена проблема с экономикой сланцевых проектов, в частности, в США – крупнейшем добытчике такого газа в мире.

              «По нашим оценкам, в случае сохранения цен на газ в США на низком уровне компании могут начать снижать добычу уже в ближайшее время. Согласно расчетам, снижение может начаться при ценах на Henry Hub (штат Луизиана) на уровне менее 85 долларов за 1 тыс. кубометров, а в январе 2020 года средняя цена на газ на этом хабе составила 76 долларов за 1 тыс. кубометров», – передает РИА «Новости» слова Аксютина в интервью корпоративному журналу «Газпром».

              «Негативно отразиться на добыче сланцевого газа может и снижение цен на нефть. Сокращение активности американских производителей сланцевой нефти напрямую влияет на газодобычу, ведь значительная доля получаемого в США сланцевого газа приходится на попутный нефтяной газ», – добавил он.

              Напомним, в начале апреля первая крупная компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США.

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