Индекс Мосбиржи вырос в начале торгов

Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов.

По данным на 10.01 мск индекс Мосбиржи поднимался на 0,9% и достигал отметки 2596,5 пункта, индекс РТС – на 1,74%, до 1084,6 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.13 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,6% – до 2588,65 пункта, РТС – 1,93%, до 1086,63 пункта.