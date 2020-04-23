Трамп подписал указ о приостановке иммиграции

Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании указа о временном запрете на иммиграцию в страну. Ограничения, касающиеся ряда категорий, вводятся для защиты американских рабочих в свете негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.

«Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики», – приводит его слова ТАСС.

По словам Трампа, это также сохранит ресурсы в области здравоохранения для американцев.

«Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали (ввели ограничения – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил американский президент.

«Что касается изменения или продления [указа], мы сделаем это в надлежащее время», – отметил он. При этом президент США подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.

Накануне Трамп сообщил, что американские власти сроком на 60 дней приостанавливают прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии. Сообщалось также, что Трамп собирается приостановить выдачу грин-карт.