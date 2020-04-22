Предприниматели «Опоры России» оказали помощь медикам и ветеранам на миллионы рублей

Общественная организация «Опора России» помогает решать социальные проблемы, вызванные распространением коронавирусной инфекции, – организуются акции помощи ветеранам, медикам и волонтерам в десятке регионов страны, а общий фонд пожертвований исчисляется миллионами рублей.

Начало было положено в марте совместной акцией «Опоры России» и Фонда Героев «Звезда». Тогда в Москве был введен карантин для всех москвичей старше 65 лет. Силами «Опоры России» ветеранам Великой отечественной войны доставили на дом ортопедические матрасы, сообщается на сайте организации.

«Помощь нашим уважаемым героям, тем, кто освобождал нашу землю от фашизма, – наш долг. Герои Советского Союза дают пример стойкости как не сдаваться перед трудностями и добиваться цели. Как показывает статистика, пожилые граждане являются особо уязвимыми группами населения при заболевании новой инфекцией COVID-19. Мы надеемся, что обеспечение ветеранов такой необходимой и ежедневно используемой продукцией как ортопедические матрасы поможет им провести карантин дома с максимальным комфортом», – отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

К марафону добрых дел подключились региональные отделения «Опоры России». Предпринимателями была оказана денежная, продуктовая, материально-техническая помощь наиболее уязвимым и нуждающимся согражданам.

Так, Вологодское областное отделение «Опоры России» под руководством Алексея Логанцова закупило 36 комплектов видеокоференц-связи для врачей вологодской областной больницы. Были также приобретены два ноутбука и столько же персональных компьютеров для нужд учителей. Кроме того, региональным отделением были произведены взносы в кассу помощи ОНФ.

Членами Орловского областного отделения «Опоры России» было организовано оказание помощи населению – переданы средства индивидуальной защиты и дезинфекции, гуманитарную помощь самоизолированным пенсионерам, организовано питание волонтеров и т.д.

Нижегородским региональным отделением «Опоры России» организована помощь органам социальной защиты населения, были поставлены 1,5 тыс. марлевых масок, 16 продуктовых наборов малолетним узникам фашистских концлагерей из числа ветеранов ВОВ.

В Иркутской области жителям города Тулуна были переданы 6 тыс. медицинских масок. В ближайшие дни их распределят по социальным объектам и в места наибольшего скопления людей.

Кроме того, региональные отделения «Опоры России» активно подключаются к реализации благотворительного проекта #Мывместе. Так, Брянское региональное отделение «Опоры России» сформировало и доставило нуждающимся более полусотни наборов товаров первой необходимости. В гуманитарные наборы включены продукты, средства гигиены, а также медикаменты, а предприниматели Пензенского регионального отделения «Опоры России» предоставили транспорт для доставки продуктовых наборов для 20 тыс. пожилых людей старше 65 лет, а также оказали непосредственную продуктовую помощь 20 малообеспеченным семьям области.

Члены Севастопольского регионального отделения «Опоры России» организовали адресный процесс доставки продуктовых наборов пожилым горожанам, а также поставляют благотворительные обеды для врачей городских больниц и поликлиник.

Новосибирское областное отделение «Опоры России» в рамках оказания поддержки волонтерскому штабу ОНФ Новосибирской области организовало бесплатное горячее питание волонтеров.