В Сеть попали 25 тыс. адресов электронной почты сотрудников ВОЗ и минздрава США

Свыше 25 тыс. адресов e-mail и паролей к ним, которые могут принадлежать сотрудникам ВОЗ, минздрава и социальных служб США, опубликованы в Сети членами ультраправых группировок, пишут СМИ.

Данные сотрудников организаций разместили на нескольких сайтах, в нескольких аккаунтах Twitter и телеграм-каналах, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

«Неонацисты и сторонники идей превосходства белой расы извлекли выгоду из списка [адресов электронной почты] и активно распространяли его по своим источникам», – сообщила глава разведывательной группы SITE Рита Кац.

По ее словам, злоумышленники призывали преследовать сотрудников ВОЗ и других организаций, а также распространяли теории заговора о пандемии коронавируса.

Ранее американское издание New York Times на фоне угрожающей ситуации с коронавирусом в США обвинило российского президента Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США».