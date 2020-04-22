Впервые в России возбуждено уголовное дело за срыв дистанционных уроков

Пранкера Артура Амаева заподозрили в неправомерном доступе к компьютерной информации после того, как он подключался к трансляциям и разыгрывал школьников, представляясь сотрудником Министерства образования. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело.

Срывы онлайн-занятий произошли на территории Санкт-Петербурга. Видео «пранков» 34-летний Амаев опубликовал 27 марта и 6 апреля, говорится в сообщении на сайте СК.

Проверка по фактам «совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников» была проведена по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

По результатам проверки «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»)».

Указывается, что Амаев «присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям и разыгрывал школьников», он «вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал учебные занятия».

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, а также местонахождения лица, совершившего данное преступление и привлечение его к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении СК.

Ранее в Калуге во время дистанционного урока по основам православной культуры пятиклассникам включили порнографический ролик.

Напомним, школьников во всех регионах перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Последние данные о COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.