На онлайн-уроке православия в Калуге включили порно

В Калуге во время дистанционного урока пятиклассникам включили порнографический ролик. Об этом рассказала в соцсетях мать одного из учеников.

По ее словам, инцидент произошел во время урока по основам православной культуры, который проводился сразу для параллели классов. Предположительно, ролик увидели около 90 детей и 15 родителей.

«Я не ханжа, мой ребенок знает, откуда берутся дети, но это за гранью», отметила женщина в Facebook.

На данный момент в региональном управлении МВД по этому инциденту проводят проверку, передает РИА «Новости».

«Предстоит выяснить, действительно ли была такая трансляция, на ком лежит ответственность за это. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – отметил представитель ведомства.

Напомним, школьников во всех регионах перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Также в России тщательно проверяют доступность сайтов дистанционного обучения и госорганов на для людей с инвалидностью.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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