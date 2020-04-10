В России началась проверка 10 тыс. сайтов госорганов на доступность для людей с инвалидностью

АНО «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») по заказу Министерства труда и социальной защиты России проводит первое масштабное исследование доступности сайтов госорганов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«В настоящее время наши специалисты завершили агрегацию данных по сайтам государственных органов власти, которые будут проанализированы в ходе исследования. Всего в список вошло 10,4 тыс. сайтов», – рассказал генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин, слова которого приводятся на сайте организации.

По его словам, две трети списка – сайты региональных и муниципальных органов власти. Также в него входят сайты федеральных и региональных органов власти, их подведомственных учреждений, порталы государственных услуг и сервисов, многофункциональных центров, вузов и ссузов и т. д.

Одним из итогов работы должна стать разработка рекомендаций по адаптации социально значимых интернет-ресурсов для граждан с ОВЗ по слуху и зрению. Также исследование покажет, насколько реализованы права людей с инвалидностью на беспрепятственный доступ в Сеть и доступность для них онлайн-среды.

«Мы предлагаем уйти от практики создания специальных версий сайтов для людей с ограниченными возможностями здоровья, так как такой подход носит во многом дискриминационный характер», – заявил Антон Ключкин, пояснив, что «принцип создания отдельных условий для граждан с ОВЗ по сути приводит к дискриминации их прав на потребление информации наравне с другими гражданами».

Глава АНО «ИРИ» также подчеркнул, что при разработке рекомендаций по адаптации сайтов будет использован международный опыт с учетом российских правовых норм.

Исследование будет проводиться в течение года, в числе его основных задач – повышение уровня доступности цифровой среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению.

Анализ официальных сайтов госорганов и органов местного самоуправления будет проводиться с упором на социально значимые сферы. Это в том числе ЖКХ, образование и воспитание, наука, здравоохранение и медицина, социальное обеспечение, спорт, культура, пассажирский транспорт.

Сайты будут проверять на наличие/отсутствие кнопки перехода к версии для слабовидящих, соблюдение семантики верстки сайта, корректную визуализацию верстки при масштабировании, наличие субтитров для звуковых дорожек аудио- и видеофайлов и т. д.

Помимо мониторинга доступности социально значимых интернет-ресурсов для лиц с ОВЗ по слуху и зрению, будут проведены соцопрос удовлетворенности таких граждан доступностью для них онлайн-среды, исследование международного опыта, а также разработаны рекомендации по адаптации социально значимых интернет-ресурсов.

Напомним также, 3 апреля президент Владимир Путин поручил правительству совместно с телекоммуникационными компаниями обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для дистанционного обучения и заказа лекарств.

В понедельник Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам.

Перечень ресурсов разделен на 19 категорий. В категории «Онлайн медиа и новостные агрегаторы» в перечень вошли сайты Деловой газеты «Взгляд» (vz.ru), МИА «Россия сегодня», телеканала Russia Today, «Российской газеты», сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости» и другие.