Эксперт объяснил высокий интерес граждан к голосованию по Конституции

«Цифры ВЦИОМ после победы над коронавирусом вряд ли изменятся. Интерес к голосованию стабильно держится на высоком уровне», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя данные социологов о том, что в голосовании по поправкам к Конституции готовы принять участие 54% граждан России.

«Начнем с того, что коронавирус никакого отношения к поправкам к Конституции не имеет – люди или «за», или «против», и распространение инфекции тут ни при чем, – сказал Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. – Есть несколько блоков поправок к Конституции, и у разных слоев населения разные приоритеты и симпатии к ним».

«Кому-то важна невозможность пересмотра государственных границ России. Кому-то актуально упоминание термина «государствообразующий народ». Для кого-то первостепенное значение имеет тезис о том, что семья – это союз мужчины и женщины. А для кого-то, особенно в контексте нынешней кризисной ситуации, важны экономические аспекты, связанные с увеличением государственных выплат самому дифференцированному числу групп российских граждан. Каждый сам определяет, что для него актуально, и делает свой выбор», – отметил эксперт.

По мнению собеседника, цифры, представленные в исследовании ВЦИОМ, вряд ли как-то изменятся в будущем. «Когда бы голосование ни проходило, они останутся прежними. При этом, как только определится дата выхода из самоизоляции, нужно будет не затягивая проводить голосование по поправкам к Конституции», – подчеркнул Бондаренко.

«К тому же, для волеизъявления существует множество способов, которые снизят риск заражения на избирательных участках. Во-первых, голосование может быть разнесено по времени. Во-вторых, я давно не видел очередей на избирательных участках. Потому, как мне кажется, вероятность заразиться на избирательном участке не выше вероятности заразиться в магазине, а может быть и ниже», – заключил эксперт.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о том, что две трети россиян намерены принять участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию. Согласно данным социологов, 66% респондентов заявляют, что придут на участки, еще 15% не намерены участвовать в голосовании, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Исследование показало, что половина респондентов подтвердили намерение поддержать на голосовании предлагаемые поправки в Основной закон. Против выступили 26% опрошенных.

Если бы голосование состоялось 22 апреля, как было намечено изначально, прогнозируемая явка, по оценкам ВЦИОМ, составляет 52-54%. При этом «за» поправки проголосовали бы 67-68% участников, против – 27-30%, испортили бы бюллетень 3-5% участников».

Напомним, после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в Конституцию было предложено порядка 390 поправок. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако дата голосования перенесена из-за распространения коронавируса COVID-19. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после того, как эпидемиологическая обстановка в России нормализуется.