Депутат Госдумы призвал не называть сетевой флешмоб в «Яндекс.Картах» митингом

Называть произошедшее в «Яндекс.Картах», где люди оставляли комментарии перед виртуальными зданиями органов власти, митингом нельзя, это сетевой флешмоб, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Большинство комментариев перед виртуальными зданиями органов власти оставляли люди, которых там не было. Они были в тот момент в другом городе или даже стране. Называть такое поведение митингом – ошибка. Это сетевой флешмоб», – написал он в своем Telegram.

Горелкин напомнил, что еще на заре интернета так любили делать на первых блог-платформах, в частности, в Livejournal.

«Набежать на чужую страницу и забить ее однотипными комментариями от разных пользователей. Как и сейчас в «Яндексе», каждый мог оставлять хоть по 200 коментов. Хозяин страницы нервничает, закрывает блог, всем смешно. А главное, что у таких акций всегда был координатор-накрутчик, который собирал людей в виртуальную толпу и давал задание. От «митингов» в «Яндексе» такая ностальгия охватывает, что сразу ясно: та же схема использована. Олд скул», – заметил он.

По словам депутата, в ситуации с «Яндексом» получилась классическая ситуация, которую он охарактеризовал словами «а потом пришел лесник и всех разогнал».

«Как только сервис ввел ограничения по месту нахождения пользователей, эти спам-атаки или флешмоб (называйте, как хотите), прекратились. Сервис ведь создавался для обсуждения ситуации на дорогах, таким он и должен оставаться», – написал он.

Горелкин заметил, что есть много платформ, сайтов и каналов, где можно спорить о политике, агитировать и протестовать. «Зачем на заборах-то писать. (Прошу прощения у уважаемого мною «Яндекса» за сравнение его с забором)», – подытожил депутат.

Ранее эксперт Илья Массух заявил газете ВЗГЛЯД, что когда сервис «Разговорчики», предназначенный для информации о дорожных событиях, стали использовать не по назначению – для «виртуального митинга», – «Яндекс» отреагировал на это адекватно.

Тем временем руководство «Яндекса» заявило, что не намерено отключать «Разговорчики» в своем навигаторе. В то же время в компании указали, что количество пользователей, которые в понедельник оставляли комментарии, находясь более чем за километр от поставленной метки, в несколько раз превышало обычный уровень.

Также «Яндекс» сообщил, что меняет порядок работы сервиса обсуждений дорожной ситуации в приложениях «Навигатор» и «Яндекс.Карты» – в сервисе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации.

Накануне пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» использовали эту техническую возможность для виртуального флешмоба – созыва «виртуальных митингов».