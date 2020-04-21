Эксперт: «Яндекс.Карты» доработает сервис «разговорчиков» для ограничения непрофильных сообщений

Сервис «Разговорчики», предназначенный для информации о дорожных событиях, стали использовать не по назначению – для «виртуального митинга». Но реакция «Яндекса» на это была адекватной. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Илья Массух, комментируя обещание компании «Яндекса» усовершенствовать алгоритмы «Разговорчиков».

«Я даже не знал, что можно участвовать в дискуссии, не присутствуя в этой точке, – признался президент Фонда информационной демократии Илья Массух. – Но теперь «Яндекс» сделает «разговорчики» более адекватными. Мы будем сообщать о дорожных событиях из мест своего реального присутствия. Люди не смогут оставлять сообщения, которые не относятся к делу, будучи при этом за сотни или тысячи километров от указанной на экране точки», – сказал Массух.

Во вторник «Яндекс» сообщил, что меняет порядок работы сервиса обсуждений дорожной ситуации в приложениях «Навигатор» и «Яндекс.Карты». Теперь «в сервисе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации».

Ранее любой пользователь, находясь в любой точке мира, технически мог публиковать «разговорчики» (сообщения с геотегом на карте), привязав их к любой точке на карте – причем количество таких замечаний также могло быть любым. Порой пользователи публиковали по двести и более сообщений.

Накануне пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» использовали эту техническую возможность для виртуального флешмоба – созыва «виртуальных митингов».

Участники флешмоба использовали сервис не по назначению, они создавали неудобства для обычных пользователей, посетовал Массух. «Хорошо, что этот сервис исправили», – добавил он.

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