Американский экономист назвал последствия пандемии

Американский экономист и трейдер, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб рассказал о возможных последствиях пандемии коронавируса.

По его словам, из-за того, что люди пока не понимают, как этот вирус вообще действует, нет никакой ясности, как эпидемия будет развиваться дальше, передает РБК.

Например, когда все только начиналось, считалось, что первые симптомы проявляются в течение двух недель после заражения. Однако недавно выяснилось, что у некоторых пациентов это происходит и позже. Кроме того, врачи пока не понимают, какие последствия инфекция оставляет для иммунитета.

«Я читал отчеты о людях, которые после пребывания в больнице вылечились, но теперь, например, им трудно двигаться, поскольку они потеряли около трети функций легких <...> Часть пациентов жалуются на потерю способности чувствовать запахи, и у некоторых из них это может остаться на всю жизнь», – пояснил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в США заразились 782 тыс. 159 человек. Число летальных исходов составило 41 тыс. 816, вылечились почти 72 тыс. человек.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД