Минпромторг обнародовал новый список системообразующих предприятий

Минпромторг внес 246 компаний в список системообразующих предприятий экономики России в сфере промышленности и торговли.

Список опубликован на сайте ведомства. В него вошли организации из сферы ведения Минпромторга, отобранные по 15 различным отраслям.

Отмечается, что список будет дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям.

Также в ближайшее время утвердят перечень системообразующих организаций по таким отраслям промышленности, как фармацевтическая, медицинская, металлургия, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, производство стройматериалов, изделий народных художественных промыслов, оптовая и розничная торговля и мебельная промышленность, передает РИА «Новости».

Напомним, правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых списка системообразующих предприятий, однако некоторые предложения были отправлены на доработку и теперь будут рассмотрены 24 апреля.

В марте был подготовлен предварительный список системообразующих предприятий, который встретил много критики, из-за чего было решено подготовить актуализированный перечень к 17 апреля.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, механизм перечня системообразующих предприятий изначально был сформирован еще в 2008 году и использовался для определения списка предприятий, которые с точки зрения уплаты налогов, занятости или наличия критических технологий, работы в важных сферах или на территориях, подлежат особому вниманию со стороны властей.

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