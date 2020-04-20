Застрявшие в Таиланде из-за коронавируса россияне поселились в пещере

Полиция Таиланда обнаружила российских туристов, которые были ограблены, выселены из отеля и были вынуждены жить в пещере, сообщает Chiang Rai Times.

Туристическая полиция Краби обнаружила россиян, живущих в палатке в пещере в бухте Тонсай. Выяснилось, что пара застряла в Таиланде из-за пандемии COVID-19, передает РИА «Новости».

Отдыхающие прилетели в Таиланд два месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи. Полиция не нашла украденное, а из-за нехватки средств россиян выгнали из отеля. Путешественникам пришлось задержаться в стране, а позже между государствами прекратилось авиасообщение. Туристы были вынуждены установить палатку в пещере Тонсай и жить там.

Полиция Таиланда доставила отдыхающих в больницу для сдачи анализов на коронавирус. Все тесты оказались отрицательными, после чего офицеры отправили путешественников в один из четырех отелей Краби, открытых для помощи иностранцам.

Как сообщают местные СМИ, посольство России в Таиланде было уведомлено о происшествии.

Напомним, российские власти не бросили россиян, которые оказались за границей, а Росавиация также помогает иностранцам добраться домой из России.

Ранее газета ВЗГЛЯД пообщалась с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией.

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