Вывозные рейсы из Таиланда, Вьетнама, Непала, Мьянмы запланированы на понедельник

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, в понедельник вылетают из Таиланда, Вьетнама, Непала, Мьянмы.

На сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что на 20 апреля запланированы перелет «Уральских авиалиний» из Бангкока в Кемерово и рейс Royal Flight Непал – Мьянма – Москва.

Кроме того, запланирован рейс S7 Камрань – Новосибирск, он уже вылетел из Вьетнама.

14 апреля сообщалось, что российские авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, в Россию вернулись почти 4 тыс. россиян.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в первую очередь Россия вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году.

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