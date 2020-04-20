Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

В Москве некоторые владельцы разовых цифровых пропусков с истекшим сроком действия могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

В департаменте отметили, что такие сообщения приходили некоторым москвичам в воскресенье, передает РИА «Новости».

«Аннулирование таких пропусков происходит в системе автоматически. Владельцам ряда разовых пропусков с истекшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН. Всем, кто получил данные письма, мы разошлем дополнительные письма с извинениями», – сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что проверить статус своего пропуска горожане могут с помощью сервиса на сайте nedoma.mos.ru.

Ранее новыми формами выдачи пропусков воспользовались десятки тысяч москвичей. В субботу в Подмосковье заработал короткий номер для получения пропусков по смс.

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