Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

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18 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...

Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

              Отслеживать перемещения москвичей можно без участия людей   18 апреля 2020, 13:05
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Режим самоизоляции начал приносить свои плоды - по крайней мере в Москве достигнут эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости коронавирусом. А на следующей неделе в городе произойдет почти полный отказ от ручного контроля пропусков в пользу «автоматизированных систем» - и это сделает режим самоизоляции более комфортным.

              В субботу мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подвел первые итоги принятых в столице мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и рассказал об изменениях в пропускном режиме. Теперь контроль за передвижением горожан станет автоматическим. Ручная проверка пропусков исчезнет почти полностью. В начале недели, когда пропускная система только заработала, на станциях метрополитена образовались огромные очереди. Собянину чуть ли не в ручном режиме пришлось вмешаться в ситуацию.

              «У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации. Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам», – пояснил мер.

              С конца марта в Москве и большинстве регионов действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Цифровые пропуска заработали в столице и Подмосковье с 15 апреля. В субботу Собянин также подписал указ о продлении до 1 мая ограничений из-за распространения коронавируса. Весь апрель в городе не будет работать большинство предприятий. Также сохраняется обязательное использование цифровых пропусков.

              Бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что в данной ситуации Собянин совершенно прав. «У Москвы есть и доступные данные и технические возможности для эффективной автоматизации контроля за передвижениями граждан. Если добавить данные от сотовых операторов, то и о контактах граждан город тоже может получить информацию. А если к этому добавить данные домовых книг (уже давно оцифрованных), можно выстраивать очень затейливые цепочки связей между москвичами», – сказал Клименко газете ВЗГЛЯД.

              По словам основателя компаний Liveinternet и MediaMetrics, «в ситуации пандемии цифровой контроль благо для граждан и только члены секты «отрицателей коронавируса» возражают против вполне очевидных ограничений».

              «Происходит очень быстрое погружение в цифровой мир. И общество беспокоится. Еще не так давно были споры о камерах на улицах города. Сейчас очевидно, что камеры приносят много пользы для безопасности граждан. Общество ворчит, когда государство получает о гражданине все больше информации, но парадоксально доверяет крупным интернет-компаниям, которые сегодня знают о гражданах больше всех. Компромисс между удобством/безопасностью жизни и приватностью придется достигать между обществом и гражданином всегда. Что касается нынешней ситуации, то, конечно, вся эта история временная. Но необходимая», – подытожил Герман Клименко.

              Со следующей среды, 22 апреля, для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. При этом получать новый цифровой пропуск не требуется – достаточно внести изменения в действующий документ. Сохранится действие только стандартных билетов на проезд в пригородных поездах. «Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы», – подчеркнул Собянин.

              Также вводится новый вид цифровых пропусков для волонтеров, которые оформили личный номер в ГБУ «Мосволонтер». «Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено», – подчеркнул Собянин.

              Как отмечает председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, такие меры сейчас крайне важны. «Мы видим, насколько сейчас востребована помощь волонтеров. Постоянно поступают звонки от пожилых людей, ветеранов Великой отечественной войны. Очень важно, чтобы волонтеры беспрепятственно могли быстро помогать и доставлять необходимые продукты или лекарства», – сказала Амельченкова газете ВЗГЛЯД.

              Сейчас цифровые пропуска не требуются журналистам, военным, правоохранителям и другим обладателям удостоверения государственного образца, «однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт».

              Для контроля соблюдения пропускного режима автомобилистами будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции». Нарушителей начнут штрафовать. Для пользования автомобилем необходимо не менее за пять часов до поездки «включить в цифровой пропуск его государственный номер». Пропускной режим не распространяется на грузовые перевозки. «Порядок – тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт», – говорится в сообщении мэра.

              Градоначальник напомнил, что после ведения неделю назад пропускного режима и дополнительных мер по ограничению деятельности предприятий «передвижение по городу на транспорте сократилось более чем на полмиллиона человек», «в целом поток пассажиров и машин снизился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

              В то же время Собянин признает, что «все эти ограничения радости не доставляют и «переживать заточение в четырех стенах – психологически тоже очень непросто». Однако в США ситуация еще хуже. «Тем не менее, все это – не напрасно. Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», – отметил мэр Москвы.

              Плюс ко всему мэр столицы расширяет программу обеспечения москвичей бесплатными лекарствами. Кроме пациентов с COVID-19 или подозрением на коронавирус бесплатные лекарства начнут получать горожане с проявлениями ОРВИ. «Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, – очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение», – пишет Собянин.

              По словам мэра, неделю назад московские медучреждения работали на пределе, а сегодня «перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей».

              Более того, он приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом. Клиники останутся в резерве и «продолжат оказывать обычную медицинскую помощь». «Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это – первая, скромная, но очень важная победа», – уверен Собянин.

              Впрочем, он добавляет, что борьба не закончилась и эпидемия не отступила. «И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды», – пишет мэр.

              Как сообщил в субботу утром Telegram-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, в столице возросло число вылечившихся от коронавируса: еще 162 пациента выписано из больниц. «Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1679. Эти люди потенциально могут быть донорами плазмы для тех, кто еще находится в больнице», – отметила Ракова.

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