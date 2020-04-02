Фрегат «Адмирал Горшков» отправили на модернизацию

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» вышел из главной базы Северного флота Североморска в Северодвинск (Архангельская область) для планового обслуживания и частичной модернизации, сообщила пресс-служба флота.

«Корабль совершает переход в Беломорскую военно-морскую базу, где на предприятиях судоремонтного комплекса пройдет плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов», – передает ТАСС сообщение СФ.

По информации флота, во время межбазового перехода экипаж корабля продолжит совершенствование военно-морской подготовки, отработает задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также отдельные мероприятия по борьбе за живучесть на ходу в море.

«После завершения технических работ корабль пройдет испытания в полигонах боевой подготовки флота в Белом море», – уточняется в сообщении.

В начале января гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля. Носителем стал фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».

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