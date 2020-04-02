Назван возрастной состав новых заболевших коронавирусом в Москве

Почти 46% из 595 подтвержденных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составили люди моложе 45 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Почти 46% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет и еще около 15% – старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших – дети», – передает ТАСС сообщение штаба.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Всего число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 595 и составило 2475.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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