Назван возрастной состав новых заболевших коронавирусом в Москве

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2 апреля, четверг | Последнее обновление — 12:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Белоруссия собралась покупать российскую нефть по цене 4 доллара за баррель
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому
Китайский вирус дал стимул отношениям России и США
Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам
Евросоюз дал еще одну трещину
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Чтобы занять людей, нужны стройки века
Сергей Лукьяненко, писатель
Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...
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Верующим на карантине еще сложнее
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
У верующих людей на эту какофонию новостей о распространении коронавируса по всему миру накладываются еще и апокалиптические настроения, которые вшиты в вероучительную доктрину о неизбежности конца мира. Подробности...
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Время сыграет в интересах Конституции
Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...
Самые лучшие фильмы об эпидемиях
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Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
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