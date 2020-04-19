Песков назвал срок возможного выхода на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что есть надежда, что в России выйдут на плато в ситуации с коронавирусом на следующей неделе.

«Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим», – передает слова Пескова ТАСС.

Он отметил, что в течение недели нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме ограничений. По словам Пескова, предстоит «очень сложная комбинация».

«С полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико ранее заявил, что снижение числа инфицированных коронавирусом в Москве можно будет наблюдать в первой половине лета.