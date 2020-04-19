Глава дома Романовых вылечилась от коронавируса

У главы Российского императорского дома княгини Марии Романовой был диагностирован коронавирус, однако она уже здорова, сообщил директор канцелярии дома Александр Закатов.

«Все прошло благополучно, Великая Княгиня сейчас здорова, но соблюдает карантин и (будет соблюдать его) столько времени, сколько предписывает санитарная служба», – передает его слова РБК.

Мария Романова – внучка российского великого князя Кирилла Владимировича, правнука Александра II, который в эмиграции в 1924 году провозгласил себя императором в изгнании.

Романова живет в Испании, ей 66 лет.

По состоянию на 18 апреля в мире зарегистрированы 2 млн 160 тыс. 207 инфицированных и 146 тыс. 088 умерших.