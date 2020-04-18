«Проблемную Грецию» поставили Евросоюзу в пример

Греция, которую в Европе считали «проблемным ребенком», демонстрирует, как успешно бороться с эпидемией коронавируса, пишет Bloomberg.

В статье указывается, что в Греции с населением порядка 11 млн человек подтверждено лишь 2 тыс. 207 случаев заражения и 105 летальных исходов от коронавируса, что является лишь малой долей по сравнению с Италией, Испанией и Францией, где в общей сложности от коронавируса погибли 58 тыс. человек, передает RT.

Греческие власти связывают низкие показатели с готовностью и дисциплинированностью населения, отмечает Bloomberg.

Отмечается также, что премьер Греции Кириакос Мицотакис поручил заняться подготовкой плана борьбы с коронавирусом еще в январе, а недавно похвалил соотечественников за соблюдение карантина и предупредил, что «малейшее ослабление может привести к болезненной регрессии».

В Греции заблаговременно создали комитет по инфекционным заболеваниям, ввели контроль в аэропортах и портах, информировали население, а также вступили в тесные контакты с европейскими и мировыми органами здравоохранения.

Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас сообщил, что страна будет постепенно ослаблять противовирусные меры, но только при соблюдении определенных условий, чтобы не допустить второй волны заражения.

Учебные заведения в Греции закрыли еще 10 марта, всего спустя 13 дней после обнаружения в Греции первого заболевшего. После первой смерти от вируса правительство закрыло все общественные заведения, включая кинотеатры, тренажерные залы, бары и рестораны, в течение четырех дней. Уже через неделю в силу вступил карантин, которым было запрещено передвижение без необходимости.

Трудной задачей для Греции называется сохранение соблюдения карантина во время православных пасхальных каникул, которые начинаются в пятницу.

Накануне число вирус-положительных в мире превысило 2 млн 214 тыс. человек, более 150 тыс. пациентов с коронавирусом умерли.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД