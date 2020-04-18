В СПЧ заявили о разрешении основных проблем мигрантов благодаря новым мерам президента

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18 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 17:27  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные, и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
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              В СПЧ заявили о разрешении основных проблем мигрантов благодаря новым мерам президента

              18 апреля 2020, 16:48

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              В Совете по развитию гражданского общества и правам человека приветствуют принятие новых президентских мер в отношении иностранцев и лиц без гражданства в связи с коронавирусом, которые помогли решить три основные проблемы мигрантов.

              По указу президента на три месяца, с 15 марта по 15 июня 2020 года, вводится автоматическое продление документов, разрешающих пребывание на территории России, в это время мигрантов можно брать без подтверждения продления патента на работу, сообщается на сайте СПЧ.

              Член СПЧ, председатель постоянной комиссии по миграционной политике Татьяна Мерзлякова назвала три главных решения, определенных сегодняшним указом, которые помогут мигрантам в кризис.

              По ее словам, первое – это то, что автоматически продлено пребывание иностранных граждан на нашей территории в связи с их невозможностью выехать. Поэтому они не будут ездить по учреждениям, ездить по городам, стоять в очередях для того, чтобы продлить свое законное нахождение в России.

              Второе, отметила Мерзлякова, – работодатель будет брать иностранцев на работу независимо от того есть у него патент или нет, продлено ли его официальное пребывание.

              И третье – это то, что очень беспокоило иностранных граждан, которые имели решения судов о выдворении и должны были уехать самостоятельно из страны, указала она. Сейчас не летают самолеты, поэтому их легальное пребывание на нашей территории продлено, они смогут спокойно покинуть территорию Российской Федерации тогда, когда появятся рейсы.

              Что касается вывозных рейсов, то, по мнению Татьяны Мерзляковой, очень важно наладить вопрос с вывозом на родину тех, кто находится в особо сложной ситуации и не смог трудоустроиться. Многие работали в ресторанах, магазинах, которые сейчас закрыты. И вывоз остро нуждающихся мигрантов был бы для многих из них выходом.

              «Вылет рейсов – это следующая необходимая мера. Тот,  кто смог найти работу, спокойно останется, и указ президента дает для этого все возможности, а для того, кто не может устроиться, единственным спасением будет самолет», – сказала Мерзлякова.

              Зампред Совета, глава комиссии по социальным правам Ирина Киркора считает, что решения в отношении иностранных граждан соответствуют серьезности эпидемиологической ситуации и демонстрируют понимание необходимости обеспечения прав мигрантов наравне с российскими гражданами в условиях режима самоизоляции.

              «В новых мерах мы видим понимание необходимости ограничения передвижения не только своих граждан, но и граждан других государств, находящихся в России. Это правильное, логичное решение, нормализующее взаимоотношения между компаниями, привлекающими трудовых мигрантов и самими мигрантами», – заявила Ирина Киркора.

              Член СПЧ Игорь Борисов отметил роль правозащитников и Федерации мигрантов России, чье эффективное взаимодействие повлияло на принятие решения об автоматическом продлении виз, вида на жительство, разрешения на временное проживание и других документов.

              «Мы видим системную и комплексную работу по сдерживанию распространения коронавируса. Эта работа проводится среди всех групп населения и полностью отвечает гуманитарным требованиям и общечеловеческим стандартам соблюдения и обеспечения прав граждан. В СПЧ как раз до этого момента поступали обращения от трудовых мигрантов, иностранцев. Мы видели и отмечали проблемы, с которыми они сталкивались. Указ полностью отвечает сложившейся ситуации. Мы вместе с Федерацией мигрантов России пытались содействовать решению этих проблем», – рассказал Игорь Борисов.

              В то же время член СПЧ Александр Брод отмечает, что ситуация в сфере пребывания мигрантов в России намного сложнее и не исчерпывается только смягчением разрешительных мер, нужно решать проблемы, связанные с жильем для мигрантов, их медицинским обслуживанием, трудоустройством.

              «Многие из мигрантов потеряли работу, большинство предприятий в сфере строительства встали, малый и средний бизнес – торговля, услуги – или замер в ожидании, или умер. Создаются немалые риски – это и криминализация мигрантов, и ответный рост мигрантофобии. Это и распространение вируса, если мигрантам не будет оказываться необходимая медпомощь. По неофициальным данным, в России сейчас от 9 до 11 млн мигрантов, часть из них так и не вышла из тени. По всем этим вопросам должна быть озвучена четкая позиция правительства России. На ближайшем заседании президиума СПЧ я как представитель комиссии по миграционной политике как раз хотел бы поднять эти темы», – сказал Александр Брод.


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