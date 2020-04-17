В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов уточнил документы, необходимые для похода в магазин или аптеку. По его словам, жителям города понадобится паспорт и подтверждение о месте фактического проживания.

«Что касается похода пешком, в указе мэра речь идет о фактическом месте пребывания, там нет никаких ограничений по привязке к постоянной регистрации. Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», – цитирует Щитова «Интерфакс».

Депутат отметил, что если человек живет у родственников или у друзей, достаточно будет расписки от собственника.

А если гражданин забыл документ, то его можно будет представить позже на так называемой группе разбора с инспектором после составления протокола.

Напомним, со среды в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. При этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса уходит из Москвы в другие регионы.

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