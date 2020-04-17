Эксперт призвал к защите российского рынка от давления иностранных IT-монополий

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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Зачем мир пугают «второй волной» коронавируса

Отмечены случаи повторного выявления коронавируса у уже излечившихся от COVID-19 людейФото: China Daily/REUTERS
Глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек планете вторую волну пандемии. Хуже того, некоторые эпидемиологи считают, что пресловутый коронавирус с нами очень надолго, и связанные с ним эпидемии приобретут сезонный характер. Как это понимать и что должно сделать человечество, чтобы окончательно победить инфекцию? Подробности...
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Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

Музей геноцида в здании бывшей тюрьмы Туол СленгФото: REUTERS/Samrang Pring
Ровно 45 лет назад под натиском красных кхмеров пала столица Камбоджи − Пномпень. В стране обнулилось время − до «нулевого года» и воцарилась диктатура, которую называют самой кровавой и жестокой в истории. «Мускулами» новой власти выступили 12-15 летние неграмотные подростки с мотыгами, и то, что мы знаем об их зверствах − правда. Но образ лидера кхмеров − Пол Пота был сильно искажен. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
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Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...
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Россия – большой остров для выживания и развития

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
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              Эксперт призвал к защите российского рынка от давления иностранных IT-монополий

              17 апреля 2020, 08:08

              Текст: Наталья Макарова

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              Наша экономика должна быстро отвечать на все злоупотребления глобальных IT-компаний, притом, что форма этих злоупотреблений все время эволюционируют. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов. На понедельник ФАС назначила рассмотрение жалобы «Лаборатории Касперского» против компании Apple.

              «Важно, чтобы был принят Пятый антимонопольный пакет, который разработан и находится на рассмотрении в правительстве уже с 2018 года. За это время аналогичные по сути изменения были введены уже в ряде стран Запада, а сейчас похожий законопроект опубликован для обсуждения в Китае. Некоторые глобальные и работающие с ними российские компании выступают против этого пакета, хотя он принимается в интересах борьбы с недобросовестными практиками глобальных компаний, IT-гигантов», – сказал директор института права и развития ВШЭ-Сколково, директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов.

              Пятый антимонопольный пакет позволит оперативно реагировать на недобросовестные практики IT-гигантов, поясняет он. Его принятие позволит не закрывать наш IT-рынок от иностранцев, как предлагают некоторые, а использовать эффективные механизмы реагирования на недобросовестные практики.

              «Одна из причин эффективности этого пакета заключается в возможности гибкого реагирования в случае реальной угрозы, когда глобальные монополии злоупотребляют своим положением и таким образом негативно воздействуют на российский IT-рынок и состояние конкуренции в целом», – сказал Иванов.

              «Если же создать полностью закрытый, протекционистский режим, то, во-первых, это неэффективно, потому что любой закон можно обойти, особенно в условиях быстрых изменений в отрасли, а во-вторых, такая закрытость неизбежно приведет к снижению конкурентоспособности отрасли. Оградиться от мира стеной – неправильный подход», – сказал эксперт.

              При попытке создать «защитный кожух» и в целом оградить российский рынок от иностранного присутствия, «рано или поздно этот кожух прорвется и будет еще хуже», добавил Иванов. «Да и эффективность такого кожуха, как показывает жизнь, весьма сомнительна – борьба с разными схемами обхода и проникновения будет настолько трудозатратной, что его создание потеряет всякий смысл, особенно в условиях низкой эффективности нашей управленческой системы», – считает собеседник.

              «Экономика как живой организм может развиваться только в постоянном взаимодействии с внешним миром. Естественным ответом на усиление роли глобальных цифровых монополий является усиление антимонопольного регулирования. Оно дает нам в руки эффективные и адаптирующиеся к быстро меняющимся условиям инструменты реагирования на злоупотребления. Антимонопольные меры – это своего рода иммунный ответ экономического организма. Плохие практики, как плохие клетки, подавляются, а хорошие методы конкурентной борьбы, наоборот, поддерживаются», – считает директор.

              «Надо быстро реагировать на конкретные проблемы, развивать иммунную систему нашей экономики,

              которая сможет реагировать на все эволюционирующие формы злоупотреблений глобальных компаний, а не блокировать экономический обмен, рассматривая все иностранное как вредное и опасное», – поясняет эксперт. Поэтому, подчеркнул он, лучше иметь гибкую правоприменительную практику, которая будет воздействовать на конкретные формы недобросовестных практик.

              «Бизнес будет развиваться, и антимонопольное реагирование на злоупотребления тоже будет меняться. Такой естественный процесс», – отметил эксперт.

              Иванов напомнил, что на международной арене любые чисто протекционистские методы воспринимаются скорее как негатив – нормы ВТО и других соглашений о поощрении международной торговли и инвестиций пока еще никто не отменял. «А антимонопольные практики, даже агрессивные, выглядят цивилизованно. Не бывает ситуаций, при которых вы не имеете права применять антимонопольное законодательство. Поэтому такие механизмы воздействия, если вы действительно хотите уравнять правила игры, будут для мирового истеблишмента, для мирового рынка более удобоваримыми», – заключил собеседник.

              Напомним, на понедельник ФАС назначила рассмотрение дела в отношении Apple. Оно возбуждено после проверки, проведенной по жалобе российской «Лаборатории Касперского», направленной в ФАС. В жалобе сообщалось о необоснованном отклонении американской компанией версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, в результате чего очередная версия приложения лишилась существенной части функционала, сообщало  RNS. В то же самое время Apple вывела на рынок в iOS 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

              Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство пятый антимонопольный пакет, в состав которого входят поправки к закону о конкуренции и Кодексу об административных правонарушениях. Проект направлен на защиту российского сегмента цифрового рынка, сообщал ТАСС.

              По словам представителей ФАС, проект направлен на защиту российского IT-грынка. Он призван, в частности, определять применение антимонопольного законодательства в условиях цифровизации, а также в сфере интеллектуальной собственности. Пакет вводит регулирование для «доминирующих» цифровых платформ, принадлежащих иностранным компаниям. Так доминирующим, согласно проекту, может быть признан владелец цифровой платформы, занимающей не менее 35% рынка взаимозаменяемых услуг, которые оказываются с ее использованием.

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