Эксперт объяснил причину снижения цен на бензин в России

Снижение розничных цен на бензин в России связано со стремлением некоторых АЗС восстановить спрос на топливо, однако позже цены вновь будут расти, заявил эксперт независимого топливного союза Григорий Баженов.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), наибольшее снижение цен на топливо зафиксировано в Сибири, в частности в Алтайском крае. Там стоимость бензина марки Аи-92 в среднем опустилась на 23 копейки – до 40,73 рубля за литр, а на Аи-95 – на 13 копеек, до 43,26 рубля за литр.

Меньше всего цена на топливо снизилась в Северо-Западном округе – всего на одну копейку за литр, до 43,15 рубля. В Москве стоимость бензина осталась такой же. Однако в Московской области цена на Аи-92 снизилась на 3 копейки до 42,17 рубля за литр, а Аи-95 – на 2 копейки, до 46,4 рубля за литр.

По мнению председателя правления Независимого топливного союза Григория Баженова, пока преждевременно говорить о снижении цен на бензин в среднем по стране.

«Три или четыре копейки в плюс или минус – это совершено не чувствительное изменение для рынка в целом. Если бы было снижение хотя бы на 50 копеек или на рубль, то можно было бы говорить о какой-то тенденции. Сейчас подобные корректировки вызваны тем, что отдельные заправки для привлечения потребителей в силу падения спроса понижают цены. Но такая корректировка не будет устойчивой и долгосрочной, таким будет только рост цен», – отметил заверил Баженов в беседе с ФАН.

Он добавил, что изменение цен на топливо сейчас – это «что-то вроде маркетинговых акций конкретных АЗС, которые влияют на средний уровень цен, но делают это крайне незначительно».

«Говорить, что цены изменились на всех заправках, не приходится. Однако в России очень сильно упал спрос на бензин, а особенно в крупных городах, где значимо снизился автомобильный трафик», – уточнил эксперт.

Баженов считает, что стоимость топлива в России будет продолжать идти вверх согласно темпам инфляции.

«Когда мы говорим «в рамках инфляции», то имеется в виду, что рост цен будет в пределах и, может быть, ниже. Но насколько ниже, это уже конкретный вопрос, связанный с годовыми темпами инфляции и прочими факторами. Как правило, это на полтора процента ниже, чем инфляция», – отметил он.

Ранее Баженов объяснял, что независимые АЗС реализуют бензин по тем ценам, которые им установили, этот сектор может продавать топливо по любой цене.