Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр

Независимые АЗС реализуют бензин по тем ценам, которые им установили, этот сектор может продавать топливо по любой цене, об этом заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.

«Заправки, которые сегодня непосредственно обеспечивают большое количество отдаленных регионов, которые выполняют важную функцию с точки зрения инфраструктуры, топливного энергоснабжения нашей страны, вынуждены плясать от того, что было принято в рамках кабинетных разговоров», – сказал Баженов, передает НСН.

Он добавил, что независимый сектор никто не приглашает на такие обсуждения. Баженов отметил, что независимые АЗС устроила бы цена даже в 30 рублей за литр.

«Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитие», – резюмировал он.

По мнению Баженова, прямую ответственность за повышение цен на топливо несет «Роснефть». Он пояснил, что это обосновано концентрацией рыночной власти в руках одного гиганта.

«Меньше компаний – проще договариваться о розничной цене. Однако меньше компаний – это всегда больше рисков, которые оказываются нераспределенными между экономическими агентами. Все зависит от конкретных доминирующих игроков. Поведение НК «Роснефть», которое мы наблюдали на прошлой неделе и сейчас, – поведение доминирующего игрока», – сказал глава НТС.

Коммерческий директор сети АЗС «Северная Империя» Игорь Ефремов заявил, что вертикально интегрированные компании, ограничивая поступление топлива на рынок, способствуют дефициту бензина.

«Крупные игроки утверждают, что внутреннему рынку не надо столько топлива, нужно ограничить. Однако если независимые АЗС уйдут, потребность в определенном объеме бензина не изменится. Если продолжать логику вертикально интегрированных компаний, две–три машины в семье – это много, нужен один автомобиль и 20 литров в месяц по талонам. Это поздний социализм», – констатировал Ефремов.

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