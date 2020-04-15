В Общественной палате призвали изменить формат проверок в метро

Для России режим пропусков – новый формат, и не всем понятно как с ним работать. Возможно, нужно сделать проверки выборочными, а не поголовными, заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов, комментируя утренние очереди в метро Москвы из-за тотальной проверки пропусков.

В столичном метрополитене сотрудники полиции начали проверять всех пассажиров на наличие пропусков, из-за чего на входах образовались очереди. Позже мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей.

«Метро вообще наиболее часто используемый общественный транспорт, а также в нынешних условиях один из самых опасных. Ситуация с поголовными проверками, которые вызвали большое скопление людей, спровоцирована, что называется, новым форматом – еще не всем понятно, как проводить контроль пассажиров», – говорит Кирьянов.

При этом член ОП сомневается, что над жителями столицы необходим тотальный контроль. Он подчеркивает, что проверки могут производиться по принципу выборки, как в социологических исследованиях.

«Вообще власти Москвы достаточно оперативно отреагировали на появление очередей. Это показывает, что ситуация держится под пристальным контролем, что называется в режиме реального времени. Я думаю, что в любом случае необходимо время на выработку правильной процедуры, регламентов. Результат, возможно, мы сможем наблюдать уже сегодня вечером или завтра утром. В любом случае это должен быть очень короткий период, потому что контакт людей в очередях небезопасен», – считает Кирьянов.

Ранее Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому с 15 апреля все жители Москвы обязаны получить пропуск на право передвигаться по городу на транспорте. Также разработано приложение, с помощью которого и осуществляется проверка.