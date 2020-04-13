Студента «Бауманки» взяли на работу в Роскосмос после «Профстажировки 2.0»

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13 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
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За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

Цены на нефть теперь должны стабилизироваться на приемлемом для России уровнеФото: Алексей Андронов/ТАСС
Поздно вечером 12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали условия завершения «нефтяной войны». Одни называют итоговое соглашение вынужденным перемирием, другие – поражением. Но не Саудовской Аравии, а России. Кто больше выиграл, а кто проиграл по итогам нефтяного соревнования последних недель, и ради чего все это было совершено? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

Советская практика борьбы с эпидемиями актуальна и сегодняФото: Дынин Исаак/Фотохроника ТАСС
Массовая изоляция людей, срочные действия силовиков по отлову нарушителей карантина и масштабная дезинфекция – все это в нашей стране уже было, причем всего лишь пятьдесят лет назад. Речь идет о вспышке холеры на юге СССР. Как советской власти удалось быстро и эффективно подавить распространение опасной болезни и какие уроки этого события до сих пор актуальны? Подробности...
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Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Киев и Минск взаимоотталкиваются

Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...

Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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              Студента «Бауманки» взяли на работу в Роскосмос после «Профстажировки 2.0»

              13 апреля 2020, 11:15

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              Студента шестого курса МГТУ имени Баумана Николая Ткачева после победы в конкурсе студенческих работ «Профстажировки 2.0» приняли на работу в Роскосмос.

              В рамках конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» Николай Ткачев успешно решил кейс по разработке проекта лунной орбитальной станции-гостиницы и был приглашен на стажировку в одну из организаций Роскосмоса. Теперь он будет работать над космическими проектами уже в рамках рабочего процесса, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

              Николай рассказал, что его стажировка в Роскосмосе проходила в виде преддипломной практики в научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина и закончилась трудоустройством.

              «Мне провели экскурсию по предприятию, познакомили с его производственными процессами. Руководителем моей практики назначили выпускницу нашей кафедры, с которой я был немного знаком по различным конференциям. Основная часть практики заключалась в изучении конструкторской документации на некоторые лунные аппараты и применении знаний на практике. В частности, я провел прочностной расчет корпуса аппарата. По результатам этой работы мне предложили трудоустройство, и сейчас я в процессе оформления документов. Коллектив очень дружный, меня тепло приняли. В целом, я очень рад тем, как все прошло и как все складывается», – отметил Николай Ткачев.

              Перед госкорпорацией «Роскосмос» стоит задача по формированию кадрового потенциала ракетно-космической отрасли, отметил Директор департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин.

              «В рамках проекта «Профстажировки 2.0» мы отбираем новые идеи и решения, а самое главное – людей, которые могут воплотить их в жизнь. Мы высоко оценили предложения победителя конкурса Николая Ткачева по созданию лунной орбитальной туристической станции. По оценкам экспертов, это очень перспективное направление, и в ближайшие десятилетия в космосе будут находиться и решать разные задачи сотни космонавтов. На сегодняшний день Николай успешно прошел стажировку и трудоустраивается на полставки на должность техника. Мы надеемся, что по окончании вуза он уже в полном объеме будет выполнять задачи, которые наметил в рамках своего проекта», – рассказал Дмитрий Шишкин.

              Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин отметил, что кейсы Роскосмоса разработаны не только для будущих инженеров. За их решение берутся представители самых разных профессий.

              «Для Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина студенты разрабатывают обучающее приложение для распознавания созвездий и навигационных звезд небесной сферы. Студентам-психологам предлагается оценить творческий профессиональный потенциал инженера-конструктора и инженера-технолога, а специалистам по коммуникациям – разработать бренд Корпоративной академии Роскосмоса. Еще одна интересная задача – разработать проект электронного учебного пособия для подготовки космонавтов к перспективным полетам», – отметил Илья Семин.

              Победителями первой волны конкурса студенческих работ стали 505 представителей вузов и ссузов. Они получили приглашение на практику или стажировку после успешного решения кейсов компаний.

              До 30 апреля студенты могут подать заявку на кейс второй волны.

              Всего на платформе профстажировки.рф размещено 4356 кейсов от 1230 партнеров-работодателей.

              Проект «Профстажировки 2.0» реализуется совместно АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


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