Студента «Бауманки» взяли на работу в Роскосмос после «Профстажировки 2.0»

Студента шестого курса МГТУ имени Баумана Николая Ткачева после победы в конкурсе студенческих работ «Профстажировки 2.0» приняли на работу в Роскосмос.

В рамках конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» Николай Ткачев успешно решил кейс по разработке проекта лунной орбитальной станции-гостиницы и был приглашен на стажировку в одну из организаций Роскосмоса. Теперь он будет работать над космическими проектами уже в рамках рабочего процесса, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Николай рассказал, что его стажировка в Роскосмосе проходила в виде преддипломной практики в научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина и закончилась трудоустройством.

«Мне провели экскурсию по предприятию, познакомили с его производственными процессами. Руководителем моей практики назначили выпускницу нашей кафедры, с которой я был немного знаком по различным конференциям. Основная часть практики заключалась в изучении конструкторской документации на некоторые лунные аппараты и применении знаний на практике. В частности, я провел прочностной расчет корпуса аппарата. По результатам этой работы мне предложили трудоустройство, и сейчас я в процессе оформления документов. Коллектив очень дружный, меня тепло приняли. В целом, я очень рад тем, как все прошло и как все складывается», – отметил Николай Ткачев.

Перед госкорпорацией «Роскосмос» стоит задача по формированию кадрового потенциала ракетно-космической отрасли, отметил Директор департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин.

«В рамках проекта «Профстажировки 2.0» мы отбираем новые идеи и решения, а самое главное – людей, которые могут воплотить их в жизнь. Мы высоко оценили предложения победителя конкурса Николая Ткачева по созданию лунной орбитальной туристической станции. По оценкам экспертов, это очень перспективное направление, и в ближайшие десятилетия в космосе будут находиться и решать разные задачи сотни космонавтов. На сегодняшний день Николай успешно прошел стажировку и трудоустраивается на полставки на должность техника. Мы надеемся, что по окончании вуза он уже в полном объеме будет выполнять задачи, которые наметил в рамках своего проекта», – рассказал Дмитрий Шишкин.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин отметил, что кейсы Роскосмоса разработаны не только для будущих инженеров. За их решение берутся представители самых разных профессий.

«Для Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина студенты разрабатывают обучающее приложение для распознавания созвездий и навигационных звезд небесной сферы. Студентам-психологам предлагается оценить творческий профессиональный потенциал инженера-конструктора и инженера-технолога, а специалистам по коммуникациям – разработать бренд Корпоративной академии Роскосмоса. Еще одна интересная задача – разработать проект электронного учебного пособия для подготовки космонавтов к перспективным полетам», – отметил Илья Семин.

Победителями первой волны конкурса студенческих работ стали 505 представителей вузов и ссузов. Они получили приглашение на практику или стажировку после успешного решения кейсов компаний.

До 30 апреля студенты могут подать заявку на кейс второй волны.

Всего на платформе профстажировки.рф размещено 4356 кейсов от 1230 партнеров-работодателей.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется совместно АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».