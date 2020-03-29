Портал «Профстажировки» поможет подготовиться к поискам работы

Сейчас образовательные платформы активно создают новый контент. Например, проект «Профстажировки» продолжает работать дистанционно, со следующей недели запускает видеосеминары, – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

«Профстажировки 2.0», проект Общероссийского народного фронта, разработал около 4 тысяч кейсов, и подробно расскажет о каждом из них во время видеосеминаров – они начнутся в «домашнюю» неделю. Мы привлекаем ведущих HR-специалистов (специалистов по работе с персоналом, которые в частности, проводят собеседования с соискателями работы – прим. ВЗГЛЯД), для того, чтобы люди смогли подготовиться к времени «после коронавируса», – пояснил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин.

Организаторы проекта уверены: онлайн-семинары, в частности, помогут студентам чувствовать себя более уверенно на рынке труда. «Надо предполагать, что изменения на этом рынке будут немалыми», – полагает Семин.

В целом, отмечает собеседник, с началом «домашней недели» программы дистанционного обучения станут крайне востребованными. «Сейчас, как грибы, появляются новые проекты. Открывают доступ ведущие образовательные платформы – я недавно смотрел в Сети, таких платформ не менее двух десятков, в том числе проект Coursera, – отметил Семин. – Конечно, для них это определенная выгода, потому что в будущем эти клиенты могут остаться уже на платной основе». По оценке собеседника, в регионах пока знают далеко не обо всех проектах, «но предстоящая «домашняя неделя» даст большой скачок по числу участников». «Люди, находясь дома, предпочитают не только развлечения. Многие за эту неделю намерены вложиться в свое образование, заняться самообучением, которое возможно, давно откладывали», – подчеркнул Семин.

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