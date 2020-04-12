В Италии зафиксирован самый низкий рост числа жертв коронавируса за три недели

За сутки в Италии от коронавируса умер 431 человек, это самый низкий рост смертности в стране за три недели, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Меньше жертв было 19 марта, когда умерли 427 человек за сутки, передает РИА «Новости».

Всего умерли 19 тыс. 899 человек.

Между тем, накануне сообщалось, что США стали лидером по числу жертв от коронавируса.