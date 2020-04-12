Почти 85% новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 65 лет

В Москве за последние сутки зафиксировали 1306 новых случаев заражения коронавирусом, почти 85% заболевших младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Среди новых заболевших 45% – от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10,5% – от 66 до 80 лет, 5% – старше 80 лет, 3,5% – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – сообщил штаб в Telegram.

В штабе отметили рост не только числа госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни.

«Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в 2 раза. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе», – говориться в сообщении.

Отмечается, что в столице для приема больных с коронавирусом работают не только городские, но и федеральные, и частные клиники. По мере необходимости их число будет увеличено.

В России за последние сутки подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД