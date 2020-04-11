Эксперт: Российские регионы сосредоточились на борьбе с коронавирусом

«Развитие и поддержание инфраструктуры для борьбы с коронавирусом – самый проблемный блок. Работы делается много, но еще больше предстоит осуществить», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Так она прокомментировала усилия регионов для усиления здравоохранения в ситуации с коронавирусом.

«Информирование, превентивные действия – это очень важно, но во всей истории борьбы с пандемией коронавируса ключевой вопрос – это развитие инфраструктуры. Фактически она измеряется количеством аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), коечным фондом и перепрофилированием медицинских учреждений для усиления здравоохранения, а также строительством дополнительных больниц», – сказала руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Политолог напомнила о ранее поставленной президентом Владимиром Путиным задаче перед регионами по необходимым мерам для усиления здравоохранения. Среди них не только увеличение производства аппаратов ИВЛ, но и выпуск комплектующих к ним, а также организация дополнительных центров диагностики, перепрофилирование местных предприятий под выпуск медицинских лицевых масок и других средств индивидуальной защиты в условиях пандемии.

«Вчера на Камчатке было увеличено в десять – с 50 до 500 – раз количество тестов на коронавирус. При этом власти анонсировали, что могут поднять планку до 900 тестов в сутки», – отметила эксперт.

Другой важный блок – организация резервов лекарств и средств индивидуальной защиты. «В ряде регионов увеличились мощности по производству масок. Происходит переориентация производств на борьбу с вирусом. Например, в особой экономической зоне «Дубна» перепрофилировались восемь резидентов», – указала политолог.

На этой неделе Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом – обеспечить готовность медучреждений. Президент призвал существенно нарастить ресурсы и возможности медучреждений. Путин отметил, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах должны быть достаточными, но не разрушительными для экономики.

В субботу ЭИСИ опубликовал свой ежедневный региональный мониторинг мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Из него следует, что во многих регионах предпринимаются серьезные меры для усиления здравоохранения. Помимо этого, рейтинг отслеживает усилия, которые могут быть примерном для других регионов. В частности, по инициативе врио Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна местным жителям начнут бесплатно раздавать маски и перчатки. А в Кургане пожилым людям бесплатно отдадут тонну картошки.

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