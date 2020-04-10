Коронавирус обнаружили у нескольких сотрудников МГУ

Несколько сотрудников Московского государственного университета имени Ломоносова заразились коронавирусом, сообщил ректор учебного заведения Виктор Садовничий.

Садовничий сообщил на заседании рабочей группы по организации обучения в условиях предупреждения распространения коронавируса, что у сотрудников МГУ, «которые уже не приходят в университет, зафиксированы случаи заболевания», передает ТАСС.

При этом «контактов с университетом (у них) не было за этот период».

Напомним, в России за стуки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. Выздоровели 795 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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