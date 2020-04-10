Таджикистан и Азербайджан отказались принимать своих граждан из России

Более 200 граждан Таджикистана и свыше 100 граждан Азербайджана, которые находятся в России, хотят вернуться на родину, но из-за закрытия границ не могут этого сделать, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Больше 200 человек – граждане Таджикистана. Граждане Азербайджана, которые в этих центрах (временного содержания иностранных граждан), есть данные только по Москве – 14 человек. Есть люди, которые бы просто хотели вернуться к себе на Родину – их больше 100 человек», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она сообщила, что по данному вопросу будут идти переговоры с посольством и омбудсменом Таджикистана. Кроме того, Москалькова пообещала написать письмо свой коллеге в Азербайджане Сабине Яшар Гизи Алиевой с просьбой помочь в отправке на родину граждан этой страны.

В пятницу в департаменте информации МИД Таджикистана объявили о полном закрытии внешних границ из-за коронавируса. По его словам, эта мера предпринята для защиты граждан от коронавирусной инфекции, так как во всех соседних с Таджикистаном странах есть случаи заболевания и смертей от Covid-19.

В Таджикистане по состоянию на 10 апреля не зарегистрировано случаев инфицирования коронавирусом, но на карантине в республике до сих пор находятся более 4 тыс. человек – как граждан страны, так и иностранцев.

Напомним, 7 апреле в Москве задержали таксиста, уроженца Таджикистана. У мужчины обнаружили коронавирус, но, несмотря на это, он продолжал ездить на машине.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.