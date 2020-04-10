Большинство новых вирус-положительных в Москве оказались моложе 65 лет

Новые вирус-положительные пациенты в Москве в большинстве случаев моложе 65 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«43% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем больше 3,5% из них – старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших – дети», – сообщает штаб в Telegram.

Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в Москве инфекция подтверждена у 7822 человек, из них 1124 случая подтверждены за последние сутки.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. За весь период зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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