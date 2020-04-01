Крым прекратит автобусное сообщение между городами

Автобусное и троллейбусное сообщение между городами Крыма со 2 апреля будет приостановлено в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства республики.

В частности, будет приостановлено движение пригородных поездов по маршруту Керчь – Анапа – Керчь со 2 по 14 апреля, передает ТАСС.

«Установить, что со 2 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года полностью ограничивается движение пригородных поездов по маршруту Керчь – Анапа – Керчь; движение пригородных поездов по территории Республики Крым ограничивается по одному оборотному рейсу утром и вечером в течение суток», – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения касаются пассажирских перевозок на морском транспорте, а также движения маломерных судов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту установят блокпост для проведения стопроцентного досмотра граждан с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Накануне Крым прекратил автобусное сообщение с другими регионами. По последним данным, в Крыму выявлено 16 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.