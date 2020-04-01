Минздрав оценил готовность регионов к коронавирусу

Министерство здравоохранения России оценивает готовность регионов к борьбе с распространением коронавируса как удовлетворительную, заявил замминистра здравоохранения России Владимир Уйба.

«Минздравом России проводится ежедневная работа по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции и готовности системы здравоохранения. Ситуация оценивается нами как удовлетворительная: во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что работа «ведется в круглосуточном режиме».

Убйа отметил, что в Москве круглосуточно работают два федеральных центра для консультаций по лечению больных коронавирусом, они дают рекомендации коллегам из регионов.

«Привлечены все учреждения здравоохранения: и федеральные учреждения министерства здравоохранения, и других ведомств, и частные учреждения. Речь идет о более чем 5,5 тыс. коек, которые либо уже перепрофилированы либо находятся в высокой степени готовности», – отметил Уйба.

По его словам, Минздрав с помощью вебинаров обучил правилам безопасности при коронавирусе порядка 500 тыс. медиков, передает ТАСС.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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