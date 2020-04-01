Коронавирус выявили у четырех сотрудников предприятий Роскосмоса

На предприятиях ракетно-космической отрасли четыре сотрудника заразились коронавирусом, еще у троих вирус не подтвердился, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«На данный момент на предприятиях отрасли по всей России выявлено четверо заболевших, у которых подтвержден диагноз короновирус. У трех работников диагноз не подтвердился», – сказали РИА «Новости» в госкорпорации.

Отмечается, что на предприятиях ракетно-космической отрасли работает 200 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Коми коронавирусом заразились более 50 пациентов одной больницы. Также увеличилось число зараженных в Вологодской области.

За минувшие сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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