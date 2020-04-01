Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о защите и поощрении капиталовложений, который должен создать благоприятные условия для инвесторов и предусмотреть реализацию новых инвестпроектов с заключением соответствующих соглашений.

Цель закона, как сообщали в Минфине, в привлечении в экономику не менее 30 трлн рублей инвестиций. Поставлена задача ежегодно заключать 100-150 СЗПК, общий объем инвестиций которых 7-10 трлн рублей, передает РИА «Новости».

Минимальный объем инвестиций по проектам на условиях СЗПК в здравоохранении, образовании, культуре, физкультуре и спорте должен будет составлять 250 млн рублей, а в сферах цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства – 500 млн. Для инвестпроектов в обрабатывающем производстве – 1,5 млрд, в других сферах – 5 млрд рублей.

СЗПК не может быть заключено в сфере игорного бизнеса, производства табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи нефти и газа (за исключением сжиженного), оптовой и розничной торговли, строительства (модернизации, реконструкции) административно-деловых центров, торговых центров (комплексов), жилых домов, деятельности поднадзорных ЦБ финансовых организаций, за исключением случаев выпуска ценных бумаг для финансирования инвестпроекта.

Также вводится стабилизационная оговорка, которая фиксирует условия землепользования, градостроительной деятельности и налогов. Срок их применения должен быть не больше шести лет для проектов с инвестициями до 5 млрд рублей, 15 лет – от 5 до 10 млрд, 20 лет – от 10 млрд. В то же время возможно однократное продление еще на шесть лет.

Базовый закон предусматривает создание госинформсистемы «Капиталовложения» с информацией по СЗПК. Их можно будет заключать в электронном виде.

Все три закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования. Ряд норм базового закона вступят в силу в другой срок.

Закон принят в рамках реализации послания президента Федеральному Собранию.