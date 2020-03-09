Посол России встретился с главой минфина США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили двусторонние связи, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

«9 марта посол России Антонов встретился с министром финансов США Мнучиным. Обсуждались вопросы состояния и перспектив российско-американских связей, ход выполнения договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году и встречи в Осаке в 2019 году», – передает ТАСС сообщение посольства.

Напомним, президент России Владимир Путин в феврале предложил организовать в 2020 году встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку этого предложения.