Степаненко пошутила о разводе с Петросяном

Артистка эстрады Елена Степаненко во время своего концерта «Ирония весны» впервые пошутила на сцене о разводе с юмористом Евгением Петросяном.

«А сейчас я приглашу на эту сцену артистку, которая, думаю, вам понравится. Потому что она и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем! На сцене Елена Степаненко», – иронично представила юмористка саму себя.

Она рассказала, что в разводе, так как ее «бывший муж был груб». «Помню, как-то говорю ему: «Дорогой, поругай меня, я после шести поела». Он говорит: «Гори со стыда, чудовище жирное!» При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное», – добавила Степаненко.

Причину развода она назвала банальной, передает РИА «Новости».

«Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Пошла на кухню: точно, весь компот выпили! ... Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Эх! Потерял! Женщина – не спирт: разведенная слабее не становится», – подытожила артистка.

В феврале Степаненко рассказала об отношениях с бывшим мужем.

16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. Бывшие супруги продолжают делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.

После этого появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Сам юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, а Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании.