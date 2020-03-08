Задержан подозреваемый в убийстве подростка несовершеннолетний сын судьи в Петербурге

По подозрению в убийстве подростка в Санкт-Петербурге задержан несовершеннолетний сын судьи, сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодого человека задержали в Пушкинском районе Петербурга, передает ТАСС.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин «поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, выяснить, в каких условиях в жилище хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ».

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Подозреваемый подросток задержан и в ближайшее время будет допрошен. Следствие будет просить суд отправить его под домашний арест.

Напомним, об обнаружении тела подростка с огнестрельным ранением головы ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По предварительным данным, квартира, рядом с которой было обнаружено тело, принадлежит судье.

Сообщалось, что там якобы мог находиться вооруженный мужчина, в связи с чем был подготовлен штурм. В квартире никого не оказалось.

Близкие погибшего рассказали, что накануне мальчик собирался посетить день рождения одного из своих друзей.