Спецназ взял штурмом квартиру судьи в Колпинском районе Петербурга

Бойцы спецназа взломали двери квартиры судьи в Колпинском районе Петербурга, рядом с которой был найден труп подростка, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В квартире никого нет. <...> Владелец квартиры уже едет на место», – приводит слова источника ТАСС.

По данным источника, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона. По предварительным данным, подросток получил огнестрельное ранение в голову из охотничьего ружья.

По факту убийства подростка в жилом доме в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В субботу в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпине было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы.

По предварительным данным, в квартире судьи в Колпинском районе Петербурга мог находиться вооруженный мужчина, в связи с чем был подготовлен штурм.

Ведется розыск подозреваемого.