В Москве анонсировали праздничные мероприятия по случаю 8 Марта

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7 марта, суббота  |  Последнее обновление — 14:22  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

Пять лет назад на параде в честь 70-летия ПобедыФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут. Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Министра обороны Украины выбрала женщина

Алексей Таран сначала уволился из украинской армии, а потом возглавил ееФото: Генеральний штаб ЗСУ/youtube
Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      Обсуждение: 8 комментариев
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              7 марта 2020, 14:19

              Текст: Евгений Романов

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              В столице состоятся праздничные мероприятия в честь Международного женского дня. Они пройдут в музеях, парках, культурных центрах и центрах социального обслуживания. Всех желающих ждут конкурсы, забеги, викторины и мастер-классы с участием актеров и известных блогеров.

              В Международный женский день сразу несколько столичных музеев сделают бесплатным вход для женщин. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, свободный вход будет в Музей Победы на Поклонной горе. Там пройдут праздничные экскурсии, викторины, концерты и детские мастер-классы.

              В Музее Москвы откроется блошиный рынок с предметами начала XX века, советскими игрушками и другими вещами. В Московском планетарии бесплатно расскажут о планете Венера, названной в честь древнеримской богини любви.

              В центре города с субботы проходит уже ставшим традиционным фестиваль «Вам, любимые». До понедельника будут работать 14 тематических площадок, на которых можно приобрести подарки, попробовать всевозможные сладости и посмотреть мастер-классы с участием актеров и блогеров. Также множество мастер-классов ожидает горожан по всему городу.

              В Парке Горького состоится цветочный забег для мужчин на 400 метров. На финишной прямой их будут ждать любимые женщины. Подобные забеги пройдут в парке «Фили» и 50-летия Октября. Также в столице состоятся «Прогулки с историей», в рамках которых пройдут экскурсии и квесты.

              Бесплатно покататься на коньках смогут представительницы прекрасной половины человечества в саду имени Баумана, саду «Эрмитаж» и парке «Красная Пресня». На кинокатке в саду имени Баумана запланирована дискотека на льду. Еще горожане смогут поучаствовать в фитнес-фестивале. В Таганском парке состоятся бесплатные занятия по спортивным танцам, а на Фонтанной площади запланированы тренировки по кикбоксингу, тайскому боксу и другим боевым искусствам.

              Особую программу приготовили библиотеки и культурные центры. В этих организациях пройдут бесплатные мастер-классы по декорированию рамок и росписи футболок. Также всем гостям предложат обменяться ненужной одеждой.


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